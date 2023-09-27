Пропагандисты не почувствуют наш кулак: украинские боксеры устроили бойкот Кубка Европы

В октябре в черногорском городе Будва состоится Кубок Европы по боксу. На престижных соревнованиях за награды сразятся представители страны-агрессора.

Еще в декабре украинская федерация бокса высказала свою четкую позицию – никаких выступлений на международной арене на соревнованиях, где будут присутствовать россияне и белорусы. Своим принципам украинцы не собираются уступать.

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Без украинских боксеров в Черногории

Украинские боксеры будут бойкотировать Кубок Европы в Черногории, который пройдет с 6 по 15 октября 2023 года.

Все из-за выступлений на этом турнире представителей враждебных стран, продолжающих убивать мирное население Украины и разрушать нашу инфраструктуру.

Потому можно сказать, что россиян повезло, ведь они не почувствуют, что такое настоящий украинский кулак и нокаут.

Также следует отметить, что ФБУ просила WBA вернуть санкции в отношении представителей враждебных стран, но, как видим, это не принесло желаемого результата. WBA нужно последовать примеру Европейского боксерского союза (EBU), который продлил санкции против россиян и белорусов. Это одна из немногих спортивных организаций, которые не поддались безумным рекомендациям МОК.

И это несмотря на то, что многие украинские боксеры пали в войне против России. Недавно свою жизнь за свободу Украины положил титулованный боксер, входивший в состав национальной команды, Андрей Огородник.