Ще у грудні українська федерація боксу висловила свою чітку позицію – жодних виступів на міжнародній арені на змаганнях, де будуть присутні росіяни і білоруси. Своїм принципам українці не збираються поступатись.

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Без українських боксерів у Чорногорії

Українські боксери бойкотуватимуть Кубок Європи у Чорногорії, який відбуватиметься із 6-го по 15-те жовтня 2023 року.

Все через виступи на цьому турнірі представників ворожих країн, які продовжують вбивати мирне населення України та руйнувати нашу інфраструктуру.

Тому можна сказати, що росіян пощастило, адже вони не відчують, що таке справжній український кулак та нокаут.

Також слід відзначити, що ФБУ просила WBA повернути санкції до представників ворожих країн, але, як бачимо, це не принесло бажаного результату. WBA потрібно взяти приклад із Європейського боксерського союзу (EBU), який продовжив санкції проти росіян і білорусів. Це один із небагатьох спортивних організацій, які не піддались на божевільні рекомендації МОК.

І це попри те, що чимало українських боксерів полягли у війні проти Росії. Нещодавно своє життя за свободу України поклав титулований боксер, який входив до складу національної команди, Андрій Огородник.