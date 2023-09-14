Вся борьба впереди: сборная Украины вничью закончила первый игровой день соревнований Кубка Дэвиса

В Грузии сборная Украины по теннису начала свои выступления в Первой мировой группе Кубка Дэвиса-2023. Соперниками нашей мужской команды стали колумбийцы, за которых выступают бывшие лидеры мирового рейтинга в парном разряде.

Сборные Украины и Колумбии соревнуются за возможность в следующем сезоне сыграть в квалификации финального турнира Кубка Дэвиса. Победитель будет определен по итогам 5-матчевой серии до трех побед, пишет 24 Канал.

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В первый день были сыграны две одиночные встречи. Алексей Крутых играл против Николаса Мехии, а Владиславу Орлову противостоял Даниэль Элай Галан.

Алексей Крутых (Украина) – Николас Мехия (Колумбия) 2:0 (6:4, 6:3)

"Сине-желтые" начали серию с победы. Вторая ракетка Украины Алексей Крутых уверенно переиграл в двух сетах Николаса Мехию, позволив тому только однажды дойти до брейк-поинта в течение матча, но украинец смог его отыграть.

Всего теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Крутых совершил 2 эйса и столько же двойных ошибок, реализовал 3 из 7 брейк-поинтов и выиграл 9 из 9 геймов на своей подаче. Эта победа позволила украинцу прервать серию из шести поражений подряд.

Владислав Орлов (Украина) – Даниэль Элай Галан (Колумбия) 1:2 (7:5, 3:6, 0:6)

Во втором матче Украине не удалось закрепить успех. Четвертая ракетка Украины выиграла стартовый сет своего матча, однако после этого лидер колумбийской сборной доминировал на корте. Галан сделал единственный брейк во втором сете, это произошло в 4 гейме. Третья же партия была полностью за Даниэлем – он взял ее "под ноль".

Матч продолжался 2 часа 17 минут. Орлов не совершил ни одной подачи навылет при трех двойных ошибках, реализовал 1 из 7 брейк-поинтов и выиграл 9 из 13 геймов на своей подаче.

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Таким образом, общий счет после первого игрового дня – 1:1. Встреча между сборными Украины и Колумбии продолжится 15 сентября в парном разряде между Ильей Белобородьком и Вячеславом Белинским от сборной Украины и бывшими лидерами мирового рейтинга Хуаном Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой от команды Колумбии. Алексей Крутых и Владислав Орлов обменяются соперниками в одиночных матчах.

. Украина после последнего обновления мирового рейтинга Кубка Дэвиса занимает 36-е место, Колумбия – 19-е.