Возвращение Свитолиной и Цуренко: Украина в звездном составе сыграет матч Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису определилась с составом на квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг с Румынией. Украинских болельщиков ожидает приятный сюрприз.

Украинская сборная в следующем месяце будет бороться за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг. Нашим девушкам будут противостоять теннисистки сборной Румынии.

Читайте также "Сделаю что-то с магией": муж Свитолиной рассказал, чем будет заниматься после окончания карьеры

Сильнейшим составом против Румынии

Тем временем стала известна заявка сборной Украины и Румынии на квалификационный матч, который состоится 12-13 апреля на грунтовом корте в Амелия Айленд (США).

В состав "сине-желтых" вернутся две звездные теннисистки: Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Состав сборной Украины

Элина Свитолина (17-я позиция в одиночном рейтинге)

Леся Цуренко (37)

Людмила Киченок (20-я позиция в парном рейтинге)

Юлия Стародубцева (129)

Надежда Киченок (53)

Капитан – Михаил Филима

Состав сборной Румынии

Ана Богдан (65)

Жаклин Адина (82)

Анка Алексия Тодони (227)

Мара Гае (1048)

Симона Халеп (58 – заморожен)

Капитан – Хория-Влад Текау

Отметим, что Элина Свитолина последний раз выступала в составе национальной команды в апреле 2021 года, а Леся Цуренко – в феврале 2020 года. А вот Юлия Стародубцева дебютирует в главной команде страны.