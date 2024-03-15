Возвращение Свитолиной и Цуренко: Украина в звездном составе сыграет матч Кубка Билли Джин Кинг

15 марта 2024, 19:54
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Источник:

Федерация тенниса Украины

Женская сборная Украины по теннису определилась с составом на квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг с Румынией. Украинских болельщиков ожидает приятный сюрприз.

Украинская сборная в следующем месяце будет бороться за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг. Нашим девушкам будут противостоять теннисистки сборной Румынии.

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Сильнейшим составом против Румынии

Тем временем стала известна заявка сборной Украины и Румынии на квалификационный матч, который состоится 12-13 апреля на грунтовом корте в Амелия Айленд (США).

В состав "сине-желтых" вернутся две звездные теннисистки: Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Состав сборной Украины

  • Элина Свитолина (17-я позиция в одиночном рейтинге)
  • Леся Цуренко (37)
  • Людмила Киченок (20-я позиция в парном рейтинге)
  • Юлия Стародубцева (129)
  • Надежда Киченок (53)
  • Капитан – Михаил Филима

Состав сборной Румынии

  • Ана Богдан (65)
  • Жаклин Адина (82)
  • Анка Алексия Тодони (227)
  • Мара Гае (1048)
  • Симона Халеп (58 – заморожен)
  • Капитан – Хория-Влад Текау

Отметим, что Элина Свитолина последний раз выступала в составе национальной команды в апреле 2021 года, а Леся Цуренко – в феврале 2020 года. А вот Юлия Стародубцева дебютирует в главной команде страны.

Стоит внимания. Напомним, что в ноябре 2023 года сборная Украины обыграла Нидерланды в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Тогда нашу команду представляли Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
Автор: Сергій Шаховець