Возвращение Свитолиной и Цуренко: Украина в звездном составе сыграет матч Кубка Билли Джин Кинг
Источник:Федерация тенниса Украины
Женская сборная Украины по теннису определилась с составом на квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг с Румынией. Украинских болельщиков ожидает приятный сюрприз.
Украинская сборная в следующем месяце будет бороться за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг. Нашим девушкам будут противостоять теннисистки сборной Румынии.
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Сильнейшим составом против Румынии
Тем временем стала известна заявка сборной Украины и Румынии на квалификационный матч, который состоится 12-13 апреля на грунтовом корте в Амелия Айленд (США).
В состав "сине-желтых" вернутся две звездные теннисистки: Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Состав сборной Украины
- Элина Свитолина (17-я позиция в одиночном рейтинге)
- Леся Цуренко (37)
- Людмила Киченок (20-я позиция в парном рейтинге)
- Юлия Стародубцева (129)
- Надежда Киченок (53)
- Капитан – Михаил Филима
Состав сборной Румынии
- Ана Богдан (65)
- Жаклин Адина (82)
- Анка Алексия Тодони (227)
- Мара Гае (1048)
- Симона Халеп (58 – заморожен)
- Капитан – Хория-Влад Текау
Отметим, что Элина Свитолина последний раз выступала в составе национальной команды в апреле 2021 года, а Леся Цуренко – в феврале 2020 года. А вот Юлия Стародубцева дебютирует в главной команде страны.Стоит внимания. Напомним, что в ноябре 2023 года сборная Украины обыграла Нидерланды в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Тогда нашу команду представляли Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.