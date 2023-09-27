Успех украинцев в Кубке лиги: Зинченко, Мудрик, Забарный и Миколенко вышли в 1/8 финала

В Англии прошли матчи третьего раунда Кубка лиги, в которых почти не было сенсаций. Единственной неожиданностью стал вылет Манчестер Сити.

Вылет Манчестер Сити

На этой неделе в Англии проходят матчи 1/16 финала Кубка лиги. Этот турнир включает в себя 92 команды, выступающие в четырех дивизионах профессионального футбола, пишет 24 канал.

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На этой стадии в борьбу вступили восемь лучших команд Англии, выступающих в еврокубках. Тем временем Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед и Ноттингем Форест вылетели на прошлой стадии.

Центральным матчем стадии стала битва Ньюкасла и Манчестер Сити, выступающих в Лиге чемпионов. Команды решили сыграть резервными составами, а путевку дальше получили "сороки" благодаря голу Исаака.

Удачный день для украинцев

В других матчах приняли участие три украинца. Михаил Мудрик провел 68 минут за Челси в матче с Брайтоном, но победный гол за "синих" провел Николя Джексон.

Илья Забарный также праздновал победу с Борнмутом. Украинец провел насухо весь матч против Сток Сити, а его команда забила представителю Чемпионшипа два мяча.

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Прошел дальше в Эвертон, которому в соперники добралась неуступчивая Астон Вилла. "Ириски" выиграли со счетом 2:1, а Виталий Миколенко отыграл первый тайм.

Во встрече Брентфорда и Арсенала могло произойти дерби украинцев. Впрочем, тренеры команд решили оставить Зинченко и Ярмолюка на скамье запасных, а на замену вышел только Зинченко на 69 минуте.

Игра же завершилась минимальной победой "канониров", единственный гол на счету Нелсона. Также отметим разгромную победу Манчестер Юнайтед и проход Ливерпуля благодаря суперголам Собослаи и Жоти.

Все результаты третьего раунда Кубка английской лиги: