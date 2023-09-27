Успех украинцев в Кубке лиги: Зинченко, Мудрик, Забарный и Миколенко вышли в 1/8 финала
В Англии прошли матчи третьего раунда Кубка лиги, в которых почти не было сенсаций. Единственной неожиданностью стал вылет Манчестер Сити.
Вылет Манчестер Сити
На этой неделе в Англии проходят матчи 1/16 финала Кубка лиги. Этот турнир включает в себя 92 команды, выступающие в четырех дивизионах профессионального футбола, пишет 24 канал.
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На этой стадии в борьбу вступили восемь лучших команд Англии, выступающих в еврокубках. Тем временем Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед и Ноттингем Форест вылетели на прошлой стадии.
Центральным матчем стадии стала битва Ньюкасла и Манчестер Сити, выступающих в Лиге чемпионов. Команды решили сыграть резервными составами, а путевку дальше получили "сороки" благодаря голу Исаака.
Удачный день для украинцев
В других матчах приняли участие три украинца. Михаил Мудрик провел 68 минут за Челси в матче с Брайтоном, но победный гол за "синих" провел Николя Джексон.
Илья Забарный также праздновал победу с Борнмутом. Украинец провел насухо весь матч против Сток Сити, а его команда забила представителю Чемпионшипа два мяча.
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Прошел дальше в Эвертон, которому в соперники добралась неуступчивая Астон Вилла. "Ириски" выиграли со счетом 2:1, а Виталий Миколенко отыграл первый тайм.
Во встрече Брентфорда и Арсенала могло произойти дерби украинцев. Впрочем, тренеры команд решили оставить Зинченко и Ярмолюка на скамье запасных, а на замену вышел только Зинченко на 69 минуте.
Игра же завершилась минимальной победой "канониров", единственный гол на счету Нелсона. Также отметим разгромную победу Манчестер Юнайтед и проход Ливерпуля благодаря суперголам Собослаи и Жоти.
Все результаты третьего раунда Кубка английской лиги:
- Брэдфорд Сити Мидлсбро 0:2
- Эксетер Сити – Лутон 1:0
- Ипсвич – Вулверхемптон 3:2
- Мансфилд Таун – Питерборо 2:2 (пен. – 3:1)
- Порт Вейл – Саттон Юнайтед 2:1
- Салфорд Сити – Бернли 0:4
- Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас 3:0
- Астон Вилла – Эвертон 1:2
- Блэкберн – Кардифф 5:2
- Борнмут – Сток Сити 2:0
- Брентфорд – Арсенал 0:1
- Челси – Брайтон 1:0
- Линкольн Сити – Вест Хэм 0:1
- Фулхэм – Норвич 2:1
- Ливерпуль – Лестер 3:1
- Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0