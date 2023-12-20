Кубок английской лиги: гол Мудрика спасает Челси от поражения, вылет Эвертона без Миколенко

В третьем по рангу турнире Англии стало на одного украинца меньше. Николенко не мог помочь "ирискам" из-за травмы, а вот Мудрик своим шансом воспользовался.

Эвертон – Фулхэм 1:1 (пен 6:7)

Голы: Бету, 82 – Кин, 41 (автогол)

Посреди этой недели в Кубке английской лиги проходят матчи 1/4 финала. Первые три матча были вынесены на вторник, в том числе с участием двух команд украинцев, пишет 24 канал.

По теме Челси без проблем одержал первую за три матча победу в АПЛ: как сыграл Михаил Мудрик - видео

Впрочем, Виталий Миколенко не попал в заявку Эвертона на бой с Фулхэмом, украинец продолжает залечивать травму. Без него у команды в настоящее время возникли проблемы против лондонцев. Перед перерывом автоголом отличился защитник Эвертона Майкл Кин.

Второй тайм "ириски" провели у ворот Фулхэма и наконец смогли сравнять счет благодаря точному удару Бету. Игра перешла в серию пенальти, где мерсисайдцев подвели Онана и Гуе. Далее следует Фулхэм.

Челси – Ньюкасл 1:1 (пен 4:2)

Голы: Мудрик, 90+2 – Уилсон, 16

В другом же матче Челси не смог преодолеть Ньюкасл на своем поле. Маурисио Почеттино оставил Михаила Мудрика на скамейке запасных, дав ему отдых. "Сороки" же сделали ставку на контратаки и свой единственный точный удар реализовали.

Читайте также Манчестер Сити вышел в финал Клубного чемпионата мира: когда и с кем сыграет команда Гвардиолы

Защита Челси дала Каллуму Уилсону спокойно пройти к воротам из центра поля и пробить вратаря. Наконец, Почеттино выпустил Мудрика на 78 минуте и это помогло пробить оборону Ньюкасла.

После того, как защитник "сорок" покинул мяч неукротимым в своей площадке, Мудрик оказался первым на снаряде и в конце концов пробил Дубравку. Это также перевело матч в серию пенальти, где Ньюкасл уплыл. Гости не забили дважды, тогда как Челси не промахнулся. Михаил тоже забил свой пенальти.

Видео гола Мудрика:

Еще в одном матче у представителя Чемпионшипа Мидлсбро не было проблем с Порт Вейлом из Первой лиги (3:0). Таким образом, Боро присоединился к Челси и Фулхэму в полуфинале. Последний участник этой стадии определится в среду, 20 декабря, в матче Ливерпуль – Вест Хэм.