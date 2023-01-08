Вселился Кариус: дикая ошибка вратаря Ливерпуля не позволила пройти дальше в Кубке Англии – видео
Алиссон провалил игру с Вулверхэмптоном, подарив как минимум один гол сопернику. В конце концов игра свелась к ничьей и переигровке поединка.
Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2
Голы: Нуньес, 45, Салах, 52 – Гедеш, 26, Хван Хи Чхан, 66
В Кубке Англии проходят поединки 1/32 финала. Именно на этой стадии в борьбу вступили команды АПЛ. Большинство матчей было вынесено на 7 декабря, в том числе и битва Ливерпуля с Вулверхэмптоном, пишет 24 канал.
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Мерсисайдцы пока не впечатляют в этом сезоне, но на игру Кубка Клопп решил выставить основу. За Ливерпуль дебютировал и Коди Гакпо, зимой переехавший на "Энфилд" из ПСВ.
Алисоон добавил головные боли Клоппу
Впрочем, "красные" все так же разочаровывали в защите, а кипер команды Алиссон провел ужасный матч. Первый гол – на его совести, когда он на ровном месте перед воротами подарил мяч Гедешу и тот поразил пустой угол ворот.
Еще до перерыва "красные" смогли восстановить паритет, когда Нуньес с навеса Александера-Арнольда пробил вратаря соперника. А уже в начале второго тайма хозяев вывел вперед Салах, которого забыли в площадке при свесе с фланга.
Однако "волки" смогли сравнять счет и снова не спас Алиссон. Бразилец не отреагировал на слабенький мяч, который рикошетом от Хван пролетел рядом в ворота.
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В конце концов, до финального свистка ни одна команда так и не отличилась. По правилам Кубка Англии в случае ничьей участников ожидает переигровка. Уже через полторы недели Ливерпуль приедет в гости к Вулверхэмптону, чтобы окончательно определить обладателя путевки в 1/16 финала.
Пять вылетов представителей АПЛ
Остальные фавориты в основном проходили эту стадию. Еще в пятницу Манчестер Юнайтед прошел Эвертон, а в субботу из представителей АПЛ вылетели Ньюкасл, Ноттингем, Борнмут, Брентфорд и Кристал Пелас.
За "пчел" мог сыграть Егор Ярмолюк. Однако украинец остался в запасе, а его команда уступила Вест Хэму (0:1). Все результаты 1/32 финала выглядят так:
- Манчестестер Юнайтед – Эвертон 3:1
- Тоттенхэм – Портсмут 1:0
- Рединг – Уотфорд 2:0
- Престон – Хаддерсфилд 3:1
- Кристал Пелас – Саутгемптон 1:2
- Гиллингем – Лестер 0:1
- Шрусбери – Сандерленд 1:2
- Халл Сити – Фулхэм 0:2
- Флитвуд – КПР 2:1
- Милволл – Шеффилд Юнайтед 0:2
- Мидлсбро – Брайтон 1:5
- Ипсвич – Ротерхэм 4:1
- Борнмут – Бернли 2:4
- Блэкпул – Ноттингем Форест 4:1
- Ковентри – Рексхем 3:4
- Гримсби – Бертон 1:0
- Брентфорд – Вест Хэм 0:1
- Шеффилд Венсдей – Ньюкасл 2:1
- Лутон – Уиган 1:1
- Борхэм Вуд – Аккрингтон 1:1
- Честерфилд – Вест Бромвич 3:3
- Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2
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В последних четырех матчах будет переигровка на полях команд, игравших в гостях. Также 8-9 января пройдут следующие игры:
- Бристоль Сити – Свонси
- Дерби – Барнсли
- Кардифф – Лидс
- Норвич – Блэкберн
- Стокпорт – Уолсолл
- Хартлпул – Сток Сити
- Астон Вилла – Стивенейдж
- Манчестер Сити – Челси
- Оксфорд Юнайтед – Арсенал