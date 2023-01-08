Вселился Кариус: дикая ошибка вратаря Ливерпуля не позволила пройти дальше в Кубке Англии – видео

Алиссон провалил игру с Вулверхэмптоном, подарив как минимум один гол сопернику. В конце концов игра свелась к ничьей и переигровке поединка.

Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2

Голы: Нуньес, 45, Салах, 52 – Гедеш, 26, Хван Хи Чхан, 66

В Кубке Англии проходят поединки 1/32 финала. Именно на этой стадии в борьбу вступили команды АПЛ. Большинство матчей было вынесено на 7 декабря, в том числе и битва Ливерпуля с Вулверхэмптоном, пишет 24 канал.

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Мерсисайдцы пока не впечатляют в этом сезоне, но на игру Кубка Клопп решил выставить основу. За Ливерпуль дебютировал и Коди Гакпо, зимой переехавший на "Энфилд" из ПСВ.

Алисоон добавил головные боли Клоппу

Впрочем, "красные" все так же разочаровывали в защите, а кипер команды Алиссон провел ужасный матч. Первый гол – на его совести, когда он на ровном месте перед воротами подарил мяч Гедешу и тот поразил пустой угол ворот.

Еще до перерыва "красные" смогли восстановить паритет, когда Нуньес с навеса Александера-Арнольда пробил вратаря соперника. А уже в начале второго тайма хозяев вывел вперед Салах, которого забыли в площадке при свесе с фланга.

Однако "волки" смогли сравнять счет и снова не спас Алиссон. Бразилец не отреагировал на слабенький мяч, который рикошетом от Хван пролетел рядом в ворота.

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В конце концов, до финального свистка ни одна команда так и не отличилась. По правилам Кубка Англии в случае ничьей участников ожидает переигровка. Уже через полторы недели Ливерпуль приедет в гости к Вулверхэмптону, чтобы окончательно определить обладателя путевки в 1/16 финала.

Пять вылетов представителей АПЛ

Остальные фавориты в основном проходили эту стадию. Еще в пятницу Манчестер Юнайтед прошел Эвертон, а в субботу из представителей АПЛ вылетели Ньюкасл, Ноттингем, Борнмут, Брентфорд и Кристал Пелас.

За "пчел" мог сыграть Егор Ярмолюк. Однако украинец остался в запасе, а его команда уступила Вест Хэму (0:1). Все результаты 1/32 финала выглядят так:

Манчестестер Юнайтед – Эвертон 3:1

– Эвертон 3:1 Тоттенхэм – Портсмут 1:0

– Портсмут Рединг – Уотфорд 2:0

– Уотфорд Престон – Хаддерсфилд 3:1

– Хаддерсфилд Кристал Пелас – Саутгемптон 1:2

Гиллингем – Лестер 0:1

Шрусбери – Сандерленд 1:2

Халл Сити – Фулхэм 0:2

Флитвуд – КПР 2:1

– КПР Милволл – Шеффилд Юнайтед 0:2

Мидлсбро – Брайтон 1:5

Ипсвич – Ротерхэм 4:1

– Ротерхэм Борнмут – Бернли 2:4

Блэкпул – Ноттингем Форест 4:1

– Ноттингем Форест Ковентри – Рексхем 3:4

Гримсби – Бертон 1:0

– Бертон Брентфорд – Вест Хэм 0:1

Шеффилд Венсдей – Ньюкасл 2:1

– Ньюкасл Лутон – Уиган 1:1

Борхэм Вуд – Аккрингтон 1:1

Честерфилд – Вест Бромвич 3:3

Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2

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В последних четырех матчах будет переигровка на полях команд, игравших в гостях. Также 8-9 января пройдут следующие игры:

Бристоль Сити – Свонси

Дерби – Барнсли

Кардифф – Лидс

Норвич – Блэкберн

Стокпорт – Уолсолл

Хартлпул – Сток Сити

Астон Вилла – Стивенейдж

Манчестер Сити – Челси

Оксфорд Юнайтед – Арсенал

Ливерпуль – Вулверхэмптон: видеообзор матча