Как на Кубке мира, – украинец Дудченко об огромном прорыве в персьюте на Олимпиаде

Антон Дудченко совершил безумный прыжок в персьюте по позициям. Украинский биатлонист прокомментировал свое выступление на Олимпиаде-2022.

Дудченко: пытался ровно пройти по дистанции

Антон Дудченко остался доволен своим выступлением в гонке преследования. 23-е место в персьюте стало лучшим результатом биатлониста на Олимпиаде-2022.

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Украинец прокомментировал свои три промаха на огневых рубежах. По словам Дудченко, на стрельбище была не слишком хорошая видимость из-за густого снега. Особенно с этим биатлонисты столкнулись в начале гонки. Антон отметил, что на стрельбе была настоящая лотерея.

Дудченко стал автором безумного прорыва в персьюте, прыгнув с последней 60-й позиции на 23-ю. Однако украинец не почувствовал олимпийской атмосферы.

Это была обычная гонка преследования, как на Кубке мира. У меня не было ощущения, что я просто должен проехать эту гонку. С 60-й стартовой позиции я бежал и боролся так же как стартовал бы с 20-й. Пытался ровно пройти по дистанции, попробовать быстрее стрелять на огневом рубеже,

– сказал биатлонист.

Рассказал Антон и о столкновении, которое не попало в камеру. Представители Канады и ОКР не поделили трассу и упали. К счастью, украинцу удалось объехать это падение и опередить соперников.

В преследовании приняли участие еще два украинца – Дмитрий Пидручный и Артем Прима, которые заняли 13-ю и 18-ю строчки соответственно.

Мужская эстафета станет следующим стартом для биатлонистов на Олимпийских играх (15 февраля).