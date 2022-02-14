Дудченко: Намагався рівно пройти по дистанції

Антон Дудченко залишився задоволений своїм виступом у гонці переслідування. 23-тє місце у персьюті стало найкращим результатом біатлоніста на Олімпіаді-2022.

Детальніше Дудченко зробив шалений прорив на 37 позицій, Підручний за межами топ-10 персьюту

Українець прокоментував свої три промахи на вогневих рубежах. За словами Дудченка, на стрільбищі була не надто хороша видимість через густий сніг. Особливо з цим біатлоністи зіткнулись на початку гонки. Антон зазначив, що на стрільбі була справжня лотерея.

Дудченко став автором шаленого прориву у персьюті, стрибнувши з останньої 60-ї позиції на 23-тю. Однак українець не відчув олімпійської атмосфери.

Це була звичайна гонка переслідування, як на Кубку світу. У мене не було відчуття, що я просто маю проїхати цю гонку. З 60-ї стартової позиції я біг і боровся так само як стартував би з 20-ї. Намагався рівно пройти по дистанції, спробувати швидше стріляти на вогневому рубежі,

– сказав біатлоніст.

Розповів Антон і про зіткнення, яке не потрапило у камеру. Представники Канади та ОКР не поділили трасу та впали. На щастя, українцю вдалось об'їхати це падіння та випередити суперників.

До слова. Дудченко взяв участь у трьох гонках на Олімпіаді-2022. В "індивідуалці" Антон фінішував за межами залікової зони – лише 50-те місце.