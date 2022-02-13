Удивительный Фийон-Май

Украину в мужском персьюте представляли три биатлониста – Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко. Хотя была информация, что последний пропустит преследование, чтобы сберечь силы на эстафету, пишет 24 канал.

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Кантен Фийон-Май, несмотря на сильный ветер, ни разу не промахнулся на стрельбище и стал олимпийским чемпионом в персьюте.

Борьбу за второе место выиграл Тарьей Бьо, опередивший Гофера и Логинова. Представитель ОКР, после последней стрельбы выехавший вторым, получил "бронзу".

Неудачная стрельба украинцев

Украинским биатлонистам не удалось с нулей начать эту гонку. Пидручный промахнулся однажды, у Прима и Дудченко пошли на два штрафных круга. Капитан мужской команды отправился на второй круг 12-м. Прима потерял в позициях – 23 место.

На второй стрельбе Йоханнес Бе дал шанс сопернику, дважды промахнувшись на второй лежке первыми двумя выстрелами. Этим воспользовался француз Кантен Фийон-Майе, сокративший отставание уже до 12 секунд.

К сожалению, Пидручный и Прима вслед за Бё дважды попали в "молоко". Неудачно наши ребята сработали на лежке. Большинство биатлонистов поехали на штрафные круги из-за сильного ветра на стрельбище.

После второй стрельбы Дмитрий и Артем вышли на трассу с 16-м и 26-м результатом. Единственный из украинцев, кто выбил 5 из 5 был Дудченко и за счет "чистой" стрельбы поднялся по позициям – 40-е место.

Подарок от Бе-младшего

После первой стойки все перевернулось с ног на голову, новый лидер появился в гонке. Им стал француз Фийон-Майе. Бё-младший попал в порыв и дважды попал в мишень – три промаха. Иоганнес уже с пятью промахами выехал на трассу только пятым.

Пидручный и Прима тоже не справились с ветром и поехали на два штрафных круга. Дудченко выбил 4 из 5-ти. На предпоследний круг выше выехал Дмитрий, но из-за стрельбы выпал из топ-20 – 21-е место.

Что-то невероятное в гонке создал Фийон-Майе. Француз выбил все мишени в преследовании в то время, когда его конкуренты многократно заходили на штрафные круги. Кантен с отрывом уехал за золотой наградой Олимпиады-2022.

Жаркая борьба и нули украинцев

Очень интересная борьба была за второе и третье место. Сразу три биатлониста претендовали на "серебро" и "бронзу". Среди них были Лукас Гофер, Эдуард Латыпов и Тарь Бьо.

Пидручный наконец-то отстрелялся с нулем на четвертой стрельбе и выехал на трассу 13-м. Прима тоже поддержал партнера по команде и выбил ноль – 17 место. Дудченко тоже показал 5 из 5-ти. Все украинцы смогли попасть в топ-25 лучших.

Результат гонки

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) 39:07.5

2. Тарьей Бьо (Норвегия) + 28.6

3. Эдуард Логинов (ОКР) +35.3

…

13. Дмитрий Пидручный (Украина) +3:38.4

18. Артем Прима (Украина) +3:52.3

23. Антон Дудченко (Украина) +4:29.0