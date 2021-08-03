Кубинец Лопес выиграл четвертую Олимпиаду подряд: кому еще это удавалось

38-летний кубинский борец-тяжеловес греко-римского стиля Михаин Лопес, взяв верх над грузином Якоби Каджая, завоевал четвертую золотую медаль на Олимпийских играх.

Тем самым он возглавил список самых титулованных олимпийцев в данном виде спорта, обойдя легендарного Александра Карелина, который выиграл на Играх также четыре награды, но одну из них бронзовую.

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Кто еще завоевал четыре золотые медали в одной дисциплине (Фото: Sport.ua)

Путь Лопеса

Свои первые взрослые турниры кубинский гигант (рост Михаина 198 см) выиграл в 2002 году.

Лопес дебютировал на Играх в 2004 году, проиграв в 1/4 финала будущему олимпийскому чемпиону Хасану Бароеву. С тех пор на Олимпиадах он непобедим.

Уже тогда, глядя на его борьбу олимпийский чемпион Александр Иваницкий сказал, что "этот парень будет побеждать столько, сколько захочет сам".

И действительно, после той неудачи Лопес на всех соревнованиях поднимался на пьедестал почета, причем, за редким исключением, на его верхнюю ступеньку. Так произошло и на Олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.