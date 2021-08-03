Тим самим він очолив список найбільш титулованих олімпійців в цьому виді спорту, обійшовши легендарного Олександра Кареліна, який виграв на Іграх також чотири нагороди, але одну з них бронзову.

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Хто ще завоював чотири золоті медалі в одній дисципліні (Фото: Sport.ua)

Шлях Лопеса

Свої перші дорослі турніри кубинський гігант (зріст Міхаїна 198 см) виграв у 2002 році.

Лопес дебютував на Іграх в 2004 році, програвши в 1/4 фіналу майбутньому олімпійському чемпіону Хасану Бароєву. Відтоді на Олімпіадах він непереможний.

Уже тоді, дивлячись на його боротьбу олімпійський чемпіон Олександр Іваницький сказав, що "цей хлопець буде перемагати стільки, скільки захоче сам".

І дійсно, після тієї невдачі Лопес на всіх змаганнях піднімався на п'єдестал пошани, причому, за рідкісним винятком, на його верхню сходинку. Так сталося і на Олімпійських іграх в Пекіні, Лондоні і Ріо-де-Жанейро.