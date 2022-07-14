Йовичевич определился с тренерским штабом Шахтера: в нем есть ассистент из Атлетико Мадрид
Источник:сайт Шахтера
Донецкий Шахтер определился с преемником Роберто Де Дзерби в тренерском кресле "горняков". Игорь Йовичевич принял команду в непростое для Украины время.
В составе будут не только украинцы
48-летнего специалиста уже представили команде. А сам Игорь Йовичевич определился с тренерским штабом, помогающим ему во главе Шахтера.
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В команде хорвата будет 5 ассистентов. Среди них как украинцы, так и иностранные специалисты из Испании.
С голкиперами донецкого клуба работать Франциско Галан из мадридского Атлетико и Дэниел Де Кастро будет первым ассистентом и тренером по фитнесу.
Еще трое помощников переехали с Йовичевичем в Шахтер из Днепра-1, где до этого работал хорватский наставник.
У меня в тренерском штабе двое испанцев – это тренер вратарей Франциско Галан из Атлетико Мадрид и Даниэль Де Кастро, первый ассистент и фитнес-тренер. А также трое украинцев, которые уже работали со мной в Днепре-1 – Юрий Беньо, Андрей Ханас и Николай Шамардин как аналитик,
– рассказал новоиспеченный тренер "горняков".
- Напомним, что Шахтер и Йовичевич заключили 2-летний контракт.
- Первый предсезонный сбор дончане проведут в Нидерландах, где сыграют против чемпиона страны Аякса. В целом подготовка будет поделена на два этапа, где на первом "горняке" проведут три контрольных спарринга.