Луческу оставил смелый прогноз на победителя Лиги Европы

В четверг, 20 апреля, определились все полуфиналисты Лиги Европы-2022/2023. Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу сделал свой прогноз на победителя этого еврокубкового турнира.

В 1/2 финала Лиги Европы пробились четыре европейские команды – Рома, Ювентус (обе из Италии), немецкий Байер и испанская Севилья. А полуфинальные пары сложились следующим образом: Севилья встретится с Ювентусом, а Рома сыграет против Байера.

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Луческу: Я считаю их фаворитами даже несмотря на присутствие в розыгрыше Ювентуса

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу выделил своего фаворита среди этих клубов, у которого есть лучшие шансы на победу в Лиге Европы-2022/2023.

В Лиге Европы я бы поставил на Рому: Моуринью с годами стал более сбалансированным, но его команды демонстрируют невероятную агрессию, и то, как они прошли Фейенорд, говорит само за себя. Я считаю их фаворитами даже при присутствии в розыгрыше Ювентуса,

– сказал Луческу.

Первые встречи запланированы на 11 мая, а ответные матчи на 18-е число того же месяца. Победители пар сыграют в финале Лиги Европы, который состоится 31 мая на "Пушкаш арене" в Будапеште (Венгрия).

Напомним, что на пути в полуфинал фаворит Луческу Рома прошла в четвертьфинале нидерландский Фейенорд. По итогам двух матчей – 4:2 в пользу "волков". Хотя их первый поединок закончился минимальной победой нидерландцев 0:1, во второй встрече команда Жозе Моуринью справилась с соперником в овертаймах.

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К слову. Динамо в текущем сезоне тоже выступало в Лиге Европы, но пройти групповой раунд киевляне не смогли. Подопечные Луческу заняли последнее четвертое место в группе "В". В том розыгрыше "бело-синие" попали в одну группу в Фенербахче, АЭК Ларнак и Ренн.