Сделал ставку на своих: легендарный Пеле спрогнозировал победителя ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился ожиданиями в преддверии старта чемпионата мира-2022 в Катаре. Эксфутболист оставил прогноз о грядущем триумфаторе Мундиаля.

82-летний бывший футболист оценил шансы своей сборной на Мундиале в Катаре. Пеле уже с нетерпением ждет выступление национальной команды Бразилии.

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Пеле: Вы можете считать меня самоуверенным

"Не могу дождаться момента, когда наша команда выйдет на поле", – рассказал экс-нападающий.

Также Пеле сделал достаточно уверенный прогноз на будущего победителя ЧМ-2022. Бразилец уверен в триумфе родной сборной.

Вы можете считать меня самоуверенным, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии,

– ответил Пеле.

В групповом раунде ЧМ-2022 Бразилии достались непростые соперники – Сербия (24 ноября), Швейцария (28 ноября) и Камерун (2 декабря).

Интересно, что именно Пеле остается единственным футболистом планеты, которому трижды подчинялось звание чемпиона мира. Это было в 1958-м, 1962-м и 1970-м годах.