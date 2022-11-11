82-річний колишній футболіст оцінив шанси своєї збірної на Мундіалі у Катарі. Пеле вже з нетерпінням чекає на виступ національної команди Бразилії.

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Пеле: Ви можете вважати мене самовпевненим

"Не можу дочекатись моменту, коли наша команда вийде на поле", – розповів екснападник.

Також Пеле зробив доволі впевнений прогноз на майбутнього переможця ЧС-2022. Бразилець впевнений у тріумфі рідної збірної.

Ви можете вважати мене самовпевненим, але я відчуваю, що ми знову побачимо перемогу Бразилії,

– відповів Пеле.

У груповому раунді ЧС-2022 Бразилії дістались непрості суперники – Сербія (24 листопада), Швейцарія (28 листопада) та Камерун (2 грудня).

Цікаво, що саме Пеле залишається єдиним футболістом планети, якому тричі підкорювалось звання чемпіона світу. Було це у 1958-му, 1962-му та 1970-му роках.