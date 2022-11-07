Менее чем через две недели в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Тренеры топ-сборников уже начинают определяться с игроками на турнир.

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Первой свою финальную заявку объявила главная фаворитка турнира Бразилия. В список 26 игроков попали только трое представителей местного чемпионата.

ВРАТАРИ

Алиссон Беккер (Ливерпуль)

Эдерсон Мораес (Ман. Сити)

Вевертон (Палмейрас)

ЗАЩИТНИКИ

Данни Алвес (УНАМ)

Тьяго Силва (Челси)

Маркиньос (ПСЖ)

Эдер Милитао (Реал)

Бремер (Ювентус)

Алекс Сандро (Ювентус)

Данило (Ювентус)

Алекс Теллес (Севилья)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Фабиньо (Ливерпуль)

Каземиро (Манчестер Юнайтед)

Фред (Манчестер Юнайтед)

Бруно Гимараеш (Ньюкасл)

Лукас Пакета (Вест Хэм)

Эвертон Рибейро (Фламенго)

НАПАДНИКИ

Неймар (ПСЖ)

Винисиус Жуниор (Реал)

Родриго Гоэс (Реал)

Рафинья (Барселона)

Габриэль Жезус (Арсенал)

Габриэль Мартинелли (Арсенал)

Энтони (Манчестер Юнайтед)

Ришарлисон (Тоттенхэм)

Педро (Фламенго)

Бывшая звезда Шахтера вместо лидеров Ливерпуля и Арсенала

В заявку попал и эксгравец Шахтера Фреда, выступавший за дончан с 2013 по 2018 годы. Именно в состоянии "горняков" хавбек дебютировал за сборную, а затем перешел в Манчестер Юнайтед.

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Также стоит отметить непопадание в список форварда Ливерпуля Роберто Фирмино, хавбека Астон Виллы Филиппе Коутиньо, защитника Ноттингема Ренана Лоди и защитника Арсенала Габриэля Магальяеса.

К слову, именно Бразилия является главным фаворитом победы на ЧМ-2022. Коэффициент на триумф "селесао" составляет 5,50. Именно эта страна чаще всего выигрывала Мундиале в истории – пять раз (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002).

Справка. Бразилия на ЧМ-2022 попала в группу G, где сыграет с Сербией (24 ноября), Швейцарией (28 ноября) и Камеруном (2 декабря).