Экстренер Александрии рассказал, кто станет его преемником в клубе УПЛ

Александрия прекратила сотрудничество с Юрием Гурой. Уже бывший наставник клуба приоткрыл занавес, кто заменит, станет новым тренером 5-й команды УПЛ.

По словам Юрия Гуры, кресло нового главного тренера Александрии обнимет Руслан Ротань. 46-летний наставник только подтвердил слухи об этом кандидате.

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Гура подтвердил информацию о тренере сборной Украины

Уже бывший наставник Александрии заверил, что в команде подобрался хороший коллектив, стремящийся побеждать в каждом матче. Поэтому Ротань придет на "все горяченькое". Тем более, что бывший днепрянин возглавляет молодежную сборную Украины, с которой пробилась на Евро-2023.

Гура уверен, что с этими футболистами у Ротани есть все шансы занимать третью позицию по итогам сезона УПЛ. Именно такая задача стоит перед командой руководства.

Известно ли мне, кто станет новым тренером Александрии? Президент не называл мне имени нового главного тренера, но, насколько я знаю, это будет Ротань. Его перспективы в клубе? Команда в Александрии подобралась хорошая. Нужно стараться побеждать в каждом матче и выполнить поставленную задачу. Думаю, с этим коллективом есть все шансы занять третье место и быть в зоне еврокубков,

– сказал Гура.

Первую часть Александрия окончила на пятом месте в турнирной таблице УПЛ. За 13 сыгранных встреч уже бывшая команда Гуры набрала 24 очка. До третьей позиции, занимаемой киевским Динамо, отставание составляет 6 баллов.

Тренерская карьера Гуры в Александрии