Бруклин – Милуоки

Стоит начать, пожалуй, с наиболее горячей пары. Не стоит удивляться, если выяснение сильнейшего в паре Бруклин – Милуоки затянется до семи матчей. И это только на пользу болельщиков, которые во втором раунде смогут увидеть так называемый маленький финал.

Бруклин и Милуоки финишировали на второй и третьей строчке соответственно в регулярном чемпионате. Обе команды продемонстрировали практически одинаковую статистику.

В первом раунде меньше сил оставили Бакс. Милуоки спокойно выиграли у Майами (4:0) и прошли в следующий раунд. Зато Бруклин провел 5 матчей против Бостона и также непринужденно вышел во второй раунд.

В прошлом сезоне Бруклин остановился уже в первом раунде плей-офф. Зато Бакс вылетели во втором. Бруклин, в составе которого выступают здоровый Дюрант, Харден, Ирвинг и Гриффин, выглядит фаворитом не только серии с Милуоки, но всего плей-офф.



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Однако определяющим для "Нетс" в игре с "Бакс" и плей-офф может стать не атакующий потенциал, а работа в обороне.

Наставнику Бруклина Стиву Нэшу следует подумать, как заставить обороняться игроков, которые заточены на атаку. Первой проблемой для Бруклина станет Яннис Адетокумбо. Форвард "Бакс" без сопротивления спокойно будет набирать больше 30 очков за матч. Поэтому для прохода в финал конференции "Нетс" следует подумать, как остановить Янниса.

Вместе с тем, у Милуоки также не все в порядке с обороной. Донте Дивинченцо не вовремя выбыл до конца сезона и оставил Джру Холидея в жертву атакующего трио Бруклина. Хотя Холидей и топ-защитник, но один в поле не воин...

В букмекерской компании Favbet считают, что Бруклин станет победителем Восточной конференции. Победу "Нетс" оценивают коэффициентом 1,70. Что интересно, далее в списке именно Милуоки, на шансы которых дают коэффициент 3,50. Также Бруклин фаворит, чтобы стать чемпионом НБА. На их победу коэффициент 2,60. В то же время игроки "Бакс" третьи в списке. Их шансы выиграть Чемпионат оценили коэффициентом 6,50.

Филадельфия – Атланта

Филадельфия явный фаворит противостояния с бывшей командой украинца Алексея Леня – Атлантой. Филадельфия стала лучшей командой регулярного чемпионата, когда "Хоукс" заняли 5 место.

На пути во второй раунд "Севенти Сиксерс" уверенно преодолели Вашингтон все того же Леня. Украинец впервые сыграл в плей-офф НБА. Зато Атланта прошла Нью-Йорк.



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Класс Филадельфии намного выше, чем Атланты. Однако "Хоукс" могут воспользоваться тем, что травмирован Джоэл Эмбиид. Чем дольше тяжелый форвард "Севенти Сиксерс" вне игры, тем больше шансов Атланты биться в серии.

Если Джоэл Эмбиид не успеет набрать форму, то это выровняет шансы команд. Кроме того, не стоит забывать о наставнике Филадельфии Доке Риверсе. В НБА его называют рекордсменом по сливу матчей в серии после преимущества в счете 3:1.

В компании Favbet предлагают коэффициент 5,50 на то, что Филадельфия выиграет финал Восточной конференции. В то же время шансы Атланты оценены коэффициентом 14. Также букмекеры предлагают коэффициент 12, что Филадельфия выиграет НБА. Зато Атланта – аутсайдер плей-офф. Их победу в НБА оценили коэффициентом 30.

Финикс – Денвер

Финикс и Денвер – это еще одно противостояние команд, которые финишировали в регулярном чемпионате на втором и третьем месте соответственно. Как и в паре Бруклин – Милуоки, крайне сложно прогнозировать, кто же выйдет в финал конференции.

В первом раунде обе команды сыграли по шесть матчей. Денверу удалось выбить Портленд, который финишировал на 6 строчке в "регулярке". Зато Финикс остановил действующих чемпионов НБА – Лейкерс. "Санс" заставили ЛеБрона Джеймса впервые в карьере капитулировать в первом раунде плей-офф НБА.

Так почему бы команде, которая остановила чемпионов не выиграть НБА? В сезоне 2020/2021 "Санс" выглядят свежими и демонстрируют интересную игру. Очередную молодость переживает Крис Пол.



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