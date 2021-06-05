Бруклін – Мілуокі

Варто розпочати, мабуть, з найбільш гарячої пари. Не варто дивуватися, якщо з’ясовування сильнішого у парі Бруклін – Мілуокі затягнеться до семи матчів. І це тільки на користь вболівальників, які в другому раунді зможуть побачити так званий маленький фінал.

Бруклін та Мілуокі фінішували на другій та третій сходинці відповідно у регулярному чемпіонаті. Обидві команди продемонстрували практично однакову статистику.

У першому раунді менше сил залишили Бакс. Мілуокі спокійно виграли в Маямі (4:0) та пройшли в наступний раунд. Натомість Бруклін провів 5 матчів проти Бостона й також невимушено вийшов у другий раунд.

У минулому сезоні Бруклін зупинився вже у першому раунді плей-офф. Натомість Бакс вилетіли в другому. Бруклін, у складі якого виступають здоровий Дюрант, Харден, Ірвінг та Гріффін, виглядає фаворитом не тільки серії з Мілуокі, але всього плей-офф.



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Однак визначальним для "Нетс" у грі з "Бакс" та плей-офф може стати не атакувальний потенціал, а робота в обороні.

Наставнику Брукліна Стіву Нешу слід подумати, як змусити оборонятися гравців, які заточені на атаку. Першою проблемою для Брукліна стане Янніс Адетокумбо. Форвард "Бакс" без спротиву спокійно набиратиме понад 30 очок за матч. Тому для проходу у фінал конференції "Нетс" слід подумати, як зупинити Янніса.

Разом з тим, у Мілуокі також не все гаразд з обороною. Донте Дівінченцо невчасно вибув до кінця сезону та залишив Джру Холідея на поталу атакувального тріо Брукліна. Хоч Холідей і топ-захисник, але один у полі не воїн…

У букмекерській компанії Favbet вважають, що Бруклін стане переможцем Східної конференції. Перемогу "Нетс" оцінюють коефіцієнтом 1,70. Що цікаво, далі в списку саме Мілуокі, на шанси яких дають коефіцієнт 3,50. Також Бруклін фаворит, щоб стати чемпіоном НБА. На їх перемогу коефіцієнт 2,60. Водночас гравці "Бакс" треті в списку. Їх шанси виграти НБА оцінили коефіцієнтом 6,50.

Філадельфія – Атланта

Філадельфія очевидний фаворит протистояння з колишньою командою українця Олексія Леня – Атлантою. Філадельфія стала найкращою командою регулярного чемпіонату, коли "Хоукс" посіли 5 місце.

На шляху до другого раунду "Севенті Сіксерс" впевнено здолали Вашингтон все того ж Леня. Українець вперше зіграв у плей-офф НБА. Натомість Атланта пройшла Нью-Йорк.



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Клас Філадельфії набагато вищий, аніж Атланти. Однак "Хоукс" можуть скористатися тим, що травмований Джоел Ембіід. Що довше важкий форвард "Севенті Сіксерс" поза грою, то більше шансів Атланти битися у серії.

Якщо Джоел Ембіід не встигне набрати форму, то це вирівняє шанси команд. Окрім того, не варто забувати про наставника Філадельфії Дока Ріверса. У НБА його називають рекордсменом по зливу матчів у серії після переваги в рахунку 3:1.

У компанії Favbet пропонують коефіцієнт 5,50 на те, що Філадельфія виграє фінал Східної конференції. Водночас шанси Атланти оцінені коефіцієнтом 14. Також букмекери пропонують коефіцієнт 12, що Філадельфія виграє НБА. Натомість Атланта – аутсайдер плей-офф. Їх перемогу в НБА оцінили коефіцієнтом 30.

Фінікс – Денвер

Фінікс та Денвер – це ще одне протистояння команд, які фінішували у регулярному чемпіонаті на другому та третьому місці відповідно. Як і в парі Бруклін – Мілуокі, вкрай складно прогнозувати, хто ж вийде у фінал конференції.

У першому раунді обидві команди зіграли по шість матчів. Денверу вдалося вибити Портленд, який фінішував на 6 сходинці у "регулярці". Натомість Фінікс зупинив чинних чемпіонів НБА – Лейкерс. "Санз" змусили ЛеБрона Джеймса вперше в кар'єрі капітулювати у першому раунді плей-офф НБА.

То чому б команді, яка зупинила чемпіонів не виграти НБА? У сезоні-2020/2021 "Санз" виглядають свіжими та демонструють цікаву гру. Чергову молодість переживає Кріс Пол.



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