Разница в возрасте впечатляет: кто стал самым молодым и самым старшим участником Олимпиады-2024

В пятницу, 26 июля, состоится официальное открытие Олимпийских игр-2024. Соревнования продлятся до 11 августа и на них будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

За них будут соревноваться почти 11 тысяч атлетов. 24 Канал проанализировал возраст всех спортсменов Игр в Париже.

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Никаких возрастных ограничений

Оказывается самая старшая спортсменка на Олимпиаде-2024 в 5,5 раза старше самой молодой участницы игр в Париже. Речь идет о 61-летней конной всаднице из Канады Джил Ирвинг и 11-летней китайской скейтбордистке Чжэн Хаохао.

Разница между ними достигает безумные 50 лет. К примеру самой опытной представительнице Украины на Олимпийских играх Елене Костевич – только 39.

Наша титулованная стрелок до Парижа уже имела за плечами участие в пяти Олимпиадах, где завоевала "золото" и три "бронзы". Что касается самого молодого представителя нашей страны, то им стал прыгун в воду Марк Гриценко. Юноша вошел в топ-5 джуниоров турнира в Париже.

Самые старшие участники Игр-2024

Джил Ирвинг – 61 год (конный спорт) Марио Деслорье – 59 (конный спорт) Чжиин Цзэн – 58 (настольный теннис) Карл Гестер – 57 (конный спорт) Нино Салуквадзе – 55 (стрельба из пистолета)

. Нино Салуквадзе на соревнованиях в Париже повторит абсолютный рекорд по количеству участия в Олимпиадах. Игры в Париже станут десятыми в ее карьере.

Самые молодые участники Олимпиады-2024

Чжэн Хаохао – 11 лет (скейтбординг)

Фэй Эберт – 14 (скейтбординг)

Динидхи Десингу – 14 (плавание)

Марк Гриценко – 14 (прыжки в воду)

Скай Браун – 16 (скейтбординг)

Кто является абсолютными рекордсменами Олимпийских игр

Однако абсолютные возрастные рекорды в столице Франции на этот раз не будут побиты. Они уже держатся более 100 лет, хотя на этот раз самая молодая участница очень приблизилась к этому статусу.

Самым старшим участником в истории Олимпиад является шведский стрелок Оскар Сван. В Антверпене-1920 он не только участвовал в соревнованиях, но и выиграл серебряную медаль. На тот момент дедушке было 72 года 280 дней. В общем швед трижды становился олимпийским чемпионом, и, что интересно, столько же раз выигрывал Игры также его сын Альфред, с которым они вместе выступали.

Самый молодой же участник Олимпиады в Париже был намного ближе к побитию рекорда, но этого также не произойдет. Пальму первенства с 1896 года удерживает греческий гимнаст Димитриос Лундрас. Он в Афинах в возрасте 10 лет и 7 месяцев не только участвовал, но и смог завоевать бронзовую медаль в командных соревнованиях.

Отметим, что официальная церемония открытия Игр-2024 начнется в 20:30. За этими событиями в онлайн режиме можно будет следить на сайте 24 Канала.