Вероятный вояж в Шотландию: Кривбасс получил потенциального соперника в Лиге Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертого раунда квалификации Лиги Европы-2024/2025. Своего вероятного соперника узнал еще один украинский футбольный клуб.

Кривбасс узнал своего потенциального соперника по квалификации Лиги Европы. Однако сначала подопечным Юрия Вернидуба нужно еще получить путевку в четвертый раунд этого еврокубкового турнира, сообщает 24 Канал.

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Потенциальный соперник Кривбасса

Клубу из Кривого Рога нужно в третьем раунде обыграть чешскую Викторию Пльзень. Уже в этот четверг, 8 августа, команды проведут первую очную встречу (старт в 21:00). Второй поединок запланирован на 15 августа и состоится в Чехии (в 20:00).

Жеребьевка свела победителя пары Кривбасс – Виктория Пльзень с шотландским Хартсом.

Команды, которые торжествуют в четвертом круге получат путевки в основной раунд Лиги Европы, а команды, проигрывающих, продолжат свои выступления в основном этапе Лиги конференций.