Сначала нужно пройти Партизан: Динамо узнало потенциального соперника в Лиге чемпионов

В понедельник, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025. Киевское Динамо узнало своего потенциального соперника.

Жеребьевка началась в 13:00 (по Киеву) в швейцарском Ньоне. Победитель противостояния Динамо – Партизан попал в список несеяных, сообщает 24 Канал.

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С кем может сыграть Динамо

Среди несеяных также были Твенте, Юнион и победитель матча Лугано – Фенербахче. А вот в список сеяных попали Славия, Зальцбург, Лилль и Рейнджерс.

По результатам жеребьевки, потенциальным соперником команды Александра Шовковского стал шотландский Рейнджерс. Первый матч пройдет на поле киевлян или сербов, тогда как вторая игра – в Глазго.

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Карабах (Азербайджан) – Лудогорец (Болгария) / Динамо Минск (Беларусь)

Целье (Словения) / Слован (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр) / Петрокуб (Молдова)

Шемрок Роверс (Ирландия) / Спарта (Чехия) – Стяуа (Румыния)/ Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Мальме (Швеция) / Клаксвик (Фареры) – ПАОК (Греция) / Борац (Босния и Герцеговина)

Санта-Колома (Андорра) / Мидтьюлланд (Дания) – Ференцварош (Венгрия) / ТНС (Уэльс)

Паневежис (Литва) / Ягеллония (Польша) – Буде-Глимт (Норвегия) / РФШ (Латвия)

Славия (Чехия) – Юнион Сен-Жиллуаз (Бельгия)

Лилль (Франция) – Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция)

Динамо (Украина) / Партизан (Сербия) – Рейнджерс (Шотландия)

Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды)

Матчи третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов состоятся 6-7 и 13-го августа 2024 года.

Отметим, что первый матч между Динамо и Партизаном состоится 23 июля в 21:00 (по киевскому времени) в Люблине. А вот ответный поединок запланирован на 30 июля.

Неудачник противостояния Динамо – Партизан понизится в третий раунд квалификации Лиги Европы.