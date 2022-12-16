35-летний нападающий сборной Аргентины внес солидный вклад в победный путь команды на Мундиале в Катаре. Лео отличился в ворота почти всех соперников, не огорчал только голкипера Польши.

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Месси: Никто и представить не мог

Однако Месси назвал своего фаворита в аргентинской команде, который неожиданно всем раскрылся на ЧМ-2022. Для Лионеля таким футболистом стал 22-летний форвард Хулиан Альварес.

Никто и представить не мог, что Хулиан проявит себя столь важным игроком для нас. Помощь, которую он нам оказал, можно назвать совершенно впечатляющей. Он экстраординарен в течение всего чемпионата мира, но особенно выделялся в матче с Хорватией. Он руководил игрой, боролся, творил моменты, сражался за команду. Для нас он стал удивительным открытием. Он заслужил все это. Он отличный парень,

– сказал Месси.

Вернувшийся из аренды с Ривер Плейта футболист Манчестер Сити принял участие во всех пяти матчах за сборную в Катаре.

За сыгранное время Альварес забил 4 гола и отдал результативную передачу.

Это не только находка для сборной Аргентины, но и для МанСити.

Обратите внимание! Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря в 17:00 (по Киеву).

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