35-річний нападник збірної Аргентини зробив солідний внесок у переможний шлях команди на Мундіалі у Катарі. Лео відзначився у ворота майже усіх суперників, не засмучував лише голкіпера Польщі.
Варто дізнатись Аргентина – Франція: повний список каналів та трансляцій фіналу ЧС-2022
Мессі: Ніхто й уявити не міг
Однак Мессі назвав свого фаворита в аргентинській команді, який несподівано для усіх розкрився на ЧС-2022. Для Ліонеля таким футболістом став 22-річний форвард Хуліан Альварес.
Ніхто й уявити не міг, що Хуліан проявить себе таким важливим гравцем для нас. Допомога, яку він нам надав, можна назвати абсолютно вражаючою. Він екстраординарний протягом усього чемпіонату світу, але особливо виділявся у матчі з Хорватією. Він керував грою, боровся, творив моменти, бився за команду. Для нас він став дивовижним відкриттям. Він заслужив на все це. Він чудовий хлопець,
– сказав Мессі.
- Футболіст Манчестер Сіті, який повернувся з оренди з Рівер Плейта, взяв участь в усіх п'яти матчах за збірну у Катарі.
- За зіграний час Альварес забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.
Це не лише знахідка для збірної Аргентини, а й для МанСіті.
Що відомо про відкриття для Ліонеля Мессі
- До 31 січня 2022 року виступав виключно у рідній Аргентині. Здавалось, що той день переверну кар'єру Альвареса з ніг на голову. Але не встиг Хуліан перейти в МанСіті, як вже наступного дня повернувся в оренду в аргентинський Рівер Плейт.
- 7 липня того ж року Альварес знову прибув у розташування МанСіті та вже нікуди не вирушав в оренду.
- Контракт Альвареса з "містянами"розрахований до кінця червня 2027 року.