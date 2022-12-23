Лучший мяч Мундиаля был забит в первом туре группового раунда ЧМ-2022 в ворота Сербии. В этом поединке Ришарлисон отличился дублем.

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Лучший из лучших

Сначала на 62-й минуте левый вингер размочил нули на табло. А уже через 11 минут Ришарлисон забил лучший гол Мундиаля в Катаре. Винисиус Жуниор шведой отдал передачу на Ришарлисона. Игрок "селесао" первым касанием остановил мяч, а вторым пробил боковыми ножницами через себя в ворота Сербии, удвоив преимущество бразильцев в матче.

Еще тогда все в один голос заявляли, что гол Ришарлисона станет самым красивым мячом не только стартового тура, но и всего чемпионата мира-2022. Вот и случилось, как думалось.

Напомним, что тот матч Бразилия – Сербия закончился победой "селесао" 2:0. Кроме Ришарлисона больше никто не убивал.

Лучший гол ЧМ-2022: смотрите видео

Voted by you and only you:



@richarlison97's bicycle kick is one for the books and your Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

На этом ЧМ Ришарлисон сыграл 4 матча, в которых забил 3 гола (2 из которых были в ворота сербов) и сделал одну результативную передачу.

Однако даже такая игра левого вингера не позволила Бразилии взять главный трофей турнира. "Селесао" сенсационно вылетели от Хорватии в четвертьфинале Мундиаля в Катаре. После чего Тете покинул пост главный тренер команды.