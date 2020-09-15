Судейский комитет УЕФА объявил, что именно Энтони Тейлор возглавит бригаду арбитров в поединке, который состоится 24 сентября на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

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Почти все судьи уроженцы Англии, кроме четвертого рефери, им будет Орель Гринфельд, который является гражданином Израиля.

Что известно о главном арбитре матча

Энтони Тейлор начал заниматься судейством с 2002 года. С 2010 года обслуживает матчи английской Премьер-лиги. С 2013 – арбитр ФИФА.

В последнее время 41-летний арбитр регулярно судит поединки в Лиге Европы, Лиге чемпионов и соревнованиях национальных сборных.

Последний еврокубковый матч в его послужном списке – победа французского ПСЖ над итальянской "Аталантой" Руслана Малиновского со счетом 2:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Тейлор уже работал на матче за Суперкубок УЕФА. В 2014 году, когда в испанском дерби "Реал" обыграл "Севилью" со счетом 2:0, он был дополнительным помощником рефери. То есть Тейлор уже не слишком фартовый арбитр для испанского клуба.

Судейская бригада на Суперкубок УЕФА 2020.