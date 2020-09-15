Хто розсудить битву за Суперкубок УЄФА-2020 "Баварія" – "Севілья": призначено бригаду арбітрів
Англійський арбітр Ентоні Тейлор розсудить матч за Суперкубок УЄФА-2020, де за трофей позмагаються "Баварія" та "Севілья". Раніше рефері вже судив матчі іспанського клубу.
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Майже всі судді уродженці Англії, окрім четвертого рефері, ним буде Орель Гринфельд, який є громадянином Ізраїлю.
Що відомо про головного арбітра матчу
Ентоні Тейлор почав займатись суддівством із 2002 року. З 2010 року обслуговує матчі англійської Прем'єр-ліги. З 2013 – арбітр ФІФА.
Останнім часом 41-річний арбітр регулярно судить поєдинки в Лізі Європи, Лізі чемпіонів і змаганнях національних збірних.
Останній єврокубковий матч в його послужному списку – перемога французького ПСЖ над італійською "Аталантою" Руслана Маліновського з рахунком 2:1 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону-2019/20.
Тейлор вже працював на матчі за Суперкубок УЄФА. У 2014 році, коли в іспанському дербі "Реал" обіграв "Севілью" з рахунком 2:0, він був додатковим асистентом рефері. Тобто Тейлор вже є не надто фартовим арбітром для іспанського клубу.
Суддівська бригада на Суперкубок УЄФА-2020.
- Головний рефері: Ентоні Тейлор (Англія)
- Асистенти рефері: Гері Бeсуік (Англія), Адам Нанні (Англія)
- Четвертий рефері: Орель Гринфельд (Ізраїль)
- VAR: Стюарт Еттуелл (Англія)
- Асистент VAR: Пол Тірні (Англія).