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Майже всі судді уродженці Англії, окрім четвертого рефері, ним буде Орель Гринфельд, який є громадянином Ізраїлю.

Що відомо про головного арбітра матчу

Ентоні Тейлор почав займатись суддівством із 2002 року. З 2010 року обслуговує матчі англійської Прем'єр-ліги. З 2013 – арбітр ФІФА.

Останнім часом 41-річний арбітр регулярно судить поєдинки в Лізі Європи, Лізі чемпіонів і змаганнях національних збірних.

Останній єврокубковий матч в його послужному списку – перемога французького ПСЖ над італійською "Аталантою" Руслана Маліновського з рахунком 2:1 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Тейлор вже працював на матчі за Суперкубок УЄФА. У 2014 році, коли в іспанському дербі "Реал" обіграв "Севілью" з рахунком 2:0, він був додатковим асистентом рефері. Тобто Тейлор вже є не надто фартовим арбітром для іспанського клубу.

Суддівська бригада на Суперкубок УЄФА-2020.