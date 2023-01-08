Харьковский десант: кто из игроков Металлиста находится на просмотре в Днепр-1
Источник:официальный сайт Днепра-1
Лидер УПЛ Днепр-1 взялся за кадровые изменения в команде. Клуб уже покинули два футболиста. Пришел первый зимний новичок.
Команду покинули Габриэль Бузанелло и Артем Громов. Вместе с клубом на сборы в турецкий Белек отправился Евгений Пасич, ставшего первым новичком лидера УПЛ в зимнее трансферное окно.
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Также в Турции к команде должны присоединиться легионеры. Также с командой на сборы поехало 6 игроков, которые будут находиться на просмотре. Все они представляют харьковский Металлист.
Днепр-1 решил усилить команду, начиная от позиции голкипера до острия атаки.
Кто на просмотре в Днепр-1
- Орест Костик (вратарь)
- Богдан Порох (центральный защитник)
- Вячеслав Танковский (центральный полузащитник)
- Евгений Пидлепенец (правый вингер)
- Егор Клименчук (левый защитник)
- Максим Прядун (нападающий)
Напомним, Металлист с 16 очками закончил первый круг на 11 месте. Днепр-1 завершил в статусе лидера УПЛ, оставив за спиной Шахтер и Динамо.
Работу в Турции Днепр-1 начнет 8 января и продлится до 21 января. Далее у команды будет четыре дня на отдых, а уже 25 января футболисты вернутся к тренировочной работе и спаррингам. Собрание продлится до 7 февраля. Во время тренировочных сборов у днепрян запланировано 7 контрольных матчей.