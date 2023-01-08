Харьковский десант: кто из игроков Металлиста находится на просмотре в Днепр-1

Лидер УПЛ Днепр-1 взялся за кадровые изменения в команде. Клуб уже покинули два футболиста. Пришел первый зимний новичок.

Команду покинули Габриэль Бузанелло и Артем Громов. Вместе с клубом на сборы в турецкий Белек отправился Евгений Пасич, ставшего первым новичком лидера УПЛ в зимнее трансферное окно.

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Также в Турции к команде должны присоединиться легионеры. Также с командой на сборы поехало 6 игроков, которые будут находиться на просмотре. Все они представляют харьковский Металлист.

Днепр-1 решил усилить команду, начиная от позиции голкипера до острия атаки.

Кто на просмотре в Днепр-1

Орест Костик (вратарь)

Богдан Порох (центральный защитник)

Вячеслав Танковский (центральный полузащитник)

Евгений Пидлепенец (правый вингер)

Егор Клименчук (левый защитник)

Максим Прядун (нападающий)

Напомним, Металлист с 16 очками закончил первый круг на 11 месте. Днепр-1 завершил в статусе лидера УПЛ, оставив за спиной Шахтер и Динамо.

Работу в Турции Днепр-1 начнет 8 января и продлится до 21 января. Далее у команды будет четыре дня на отдых, а уже 25 января футболисты вернутся к тренировочной работе и спаррингам. Собрание продлится до 7 февраля. Во время тренировочных сборов у днепрян запланировано 7 контрольных матчей.