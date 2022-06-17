Кто примет футбольный праздник: ФИФА объявила города-хозяйки чемпионата мира-2026

Сразу три страны будут хозяйками чемпионата мира-2026. Футбольный праздник примет США, Канада и Мексика.

Большинство матчей примет США

ФИФА объявила не только страны-хозяйки, но и города, где состоятся футбольные матчи. Больше всего поединков Мундиаля примут американские города – 60 из 80 возможных.

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Какие города будут принимать ЧМ-2026

США: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия.

Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия. Мексика: Гвадалахара, Мехико, Монтеррей

Гвадалахара, Мехико, Монтеррей Канада: Ванкувер, Торонто

Главная особенность чемпионата мира-2026 в том, что это будет первый Мундиаль, где сыграют 48 национальных команд.

Чемпионат мира по футболу состоится с июня по июль 2026 года.

Напомним, что среди претендентов на проведение Мундиаля в 2026 году были 11 стран: Китай, Индия, Эквадор, Боливия, Перу, Парагвай, Канада, США, Мексика, Марокко и Новая Зеландия.

Но сначала с ноября по декабрь состоится чемпионат мира-2022, который примет Катар. К сожалению, сборной Украины не хватило всего одного шага, чтобы пробиться на Мундиаль. В финале плей-офф отбора "сине-желтые" минимально уступили Уэльсу (1:0). Единственный гол в матче в свои ворота забил капитан нашей команды Андрей Ярмоленко.