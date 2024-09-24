Полузащитник Шахтера получит дебютный вызов в сборную Украины

Сергей Ребров продолжает размышления над усилением состава сборной Украины. Дебютный вызов в национальную команду может получить еще один полузащитник Шахтера.

Сборная Украины продолжает выступления в Лиге наций. Накануне новых туров Сергей Ребров решил вызвать дебютанта.

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Кто получит дебютный вызов

По информации Sport.ua впервые в национальную команду могут вызвать полузащитника Шахтера, Артема Бондаренка, который в последних матчах продемонстрировал хорошую форму.

В частности Сергей Ребров имеет определенные кадровые проблемы. Руслан Малиновский не сможет принять участие из-за травмы, а Александр Зинченко мало играет за Арсенал. Под вопросом также вызов Сергея Сидорчука, который не имеет игровой практики в Вестерло.

Справка. Ранее Артем Бондаренко выступал лишь за молодежную сборную Украины.

Отметим, что следующие матчи Лиги наций Украина сыграет 11 октября против Грузии и 14 октября против Чехии.