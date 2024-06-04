Лондонский клуб покинет сразу 22 футболиста. Правда, большинство из них выступают в молодежных командах Арсенала.

Читайте также Новый тренер лично заинтересован в трансфере: Зинченко летом может сменить клубную прописку

Кто покинет Лондон

Только двое игроков из 22-х являются футболистами первой команды. Речь идет о Мохамеде Элнени и Седрике Соареше. Оба исполнителя уже давно находятся в расположении Арсенала, но почти не получают игровой практики от Микеля Артеты.

Все игроки, которым указали на дверь, покинут команду 30 июня 2024-го года, когда истекут их контракты. Также клуб из Лондона ведет переговоры о пролонгации соглашений, поэтому их судьба будет известна несколько позже.

К счастью, среди них нет нашего Александра Зинченко. Хотя уже некоторое время есть слухи о вероятном трансфере украинца из Арсенала. Вроде бы лондонцы готовы попрощаться с украинским левым защитником. "Канониры" хотят хорошо заработать на будущем переходе Зинченко, которым заинтересовалась мюнхенская Бавария.

Напомним, Арсенал снова проиграл борьбу МанСити за чемпионство АПЛ. Клуб Зинченко уступил "горожанам" двумя баллами.

Что известно об изгнанных Элнени и Соареше в Арсенале