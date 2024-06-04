Лондонський клуб покине одразу 22 футболісти. Щоправда, більшість із них виступають у молодіжних командах Арсенала.

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Хто покине Лондон

Лише двоє гравців із 22-х є футболістами першої команди. Мова йде про Мохамед Елнені та Седріка Соареша. Обидва виконавці вже давно перебувають у розташуванні Арсенала, але майже не отримують ігрової практики від Мікеля Артети.

Усі гравці, яким вказали на двері, покинуть команду 30 червня 2024-го року, коли сплинуть їх контракти. Також клуб із Лондона веде перемовини щодо пролонгування угод, тому їх доля буде відома дещо пізніше.

На щастя, серед них немає нашого Олександра Зінченка. Хоча вже певний час є чутки про ймовірний трансфер українця із Арсенала. Начебто лондонці готові попрощатись із українським лівим захисником. "Каноніри" хочуть добряче заробити на майбутньому переході Зінченка, яким зацікавилась мюнхенська Баварія.

Нагадаємо, Арсенал знову програв боротьбу МанСіті за чемпіонство АПЛ. Клуб Зінченка поступився "містянам" двома балами.

Що відомо про вигнаних Елнені та Соареша в Арсеналі