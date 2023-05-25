Сын легенды и экс-тренер "львов": кто может возглавить Карпаты вместо Тлумака

СМИ распространяют информацию об отставке главного тренера Карпат Андрея Тлумака. Наставник вроде бы ушел из команды после того, как не смог выполнить поставленные задачи на сезон-2022/2023.

У Карпат остались призрачные шансы выйти в стыковые матчи, чтобы побороться за УПЛ. И это после ничьих и двух подряд поражений в финале сезона.

К теме Тлумак подал в отставку, Карпаты остались без тренера за тур до окончания сезона, - СМИ

Скандирований об Андрюше Тлумаке больше не будет

Перед последним туром Первой лиги Украины львовяне идут 5-ми, уступая четвертому запорожскому Металлургу тремя баллами. "Львам" нужно разгромно побеждать Оболонь и ждать разгром Металлурга от Нивы.

Из-за такого провала в конце сезона на тренерском мостике Карпат ждут перемены. По информации СМИ, Андрей Тлумак подал в отставку еще за тур до окончания сезона-2022/2023.

Правда, клуб до сих пор не подтвердил эту информацию.

Тлумак не выполнил задачу, поставленную руководством перед стартом сезона. Карпаты близки остаться в Первой лиге. Только чудо или отказ какого-нибудь клуба выходить в УПЛ повысит "львов" в классе.

По всей вероятности, Тлумак останется работать в структуре львовского клуба.

Кто может стать новым главным тренером "львов"

Вроде бы львовский клуб уже начал поиски нового главного тренера, который заменит на этом вместительную легенду "львов". Среди кандидатов называют сразу три фамилии, среди которых фигурирует даже Остап Маркевич, сын легендарного наставника Мирона Маркевича.

Также среди соискателей имена Юрия Мороза и Олега Дулуба. К слову, последний в свое время уже работал со "львами". Это было в сезоне-2016/2017, во главе львовского клуба провел 23 поединка. Пока, как и Маркевич-младший, находится без клуба.

По данным Transfermarkt, Мороз возглавляет сборную Украины U-17 Последними же местами делать Дулуба и Остапа Маркевича были ФК Львов и Радуня Стежица соответственно.