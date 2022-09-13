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Гарри Кейн является номером один из претендентов на позицию нападающего в Баварии. Клубы уже вроде бы контактировали с 29-летним форвардом английского Тоттенхэма.

Интересно узнать Тренер Баварии рассказал, пожмет ли руку Левандовскому, который "изменил" клуб ради Барселоны

Лидер "шпор" не прочь сменить АПЛ на немецкую Бундеслигу. Кейн может стать хорошей заменой Роберту Левандовскому, который с 2014-го был неизменным лидером мюнхенцев на острие атаки.

Любопытно, что уже 13 сентября Роберт впервые может встретиться против Баварии на футбольном поле. Жребий сложился так, что мюнхенский клуб попал в одну группу с Барселоной, нынешней командой поляка, в Лиге чемпионов.

Бавария, как и Тоттенхэм в АПЛ, после шести туров идет третьей в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсманна уступает лидеру Униона только двумя очками.

Любопытно. Трансферная стоимость Гарри Кейна оценена в 90 миллионов евро.

Статистика Гарри Кейна на старте сезона АПЛ-2022/2023