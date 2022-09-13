Головна ціль Баварії

Гаррі Кейн є номером один серед претендентів на позицію нападника у Баварії. Клуби вже начебто контактував із 29-річним форвардом англійського Тоттенхема.

Цікаво дізнатись Тренер Баварії розповів, чи потисне руку Левандовському, який "зрадив" клуб заради Барселони

Лідер "шпор" не проти змінити АПЛ на німецьку Бундеслігу. Кейн може стати гарною заміною Роберта Левандовського, який з 2014-го був незмінним лідером мюнхенців на вістрі атаки.

Цікаво, що вже 13 вересня Роберт вперше може зустрітись проти Баварії на футбольному полі. Жереб склався так, що мюнхенський клуб потрапив в одну групу з Барселоною, нинішньою командою поляка, у Лізі чемпіонів.

Баварія, як і Тоттенхем в АПЛ, після шести турів йде третьою у турнірній таблиці Бундесліги. Команда Юліана Нагельсманна поступається лідеру Уніону лише двома очками.

Цікаво. Трансферна вартість Гаррі Кейна оцінена у 90 мільйона євро.

Статистика Гаррі Кейна на старті сезону АПЛ-2022/2023