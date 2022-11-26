МЮ нашел замену Роналду: его место может занять 23-летняя звезда Наполи

Не успел Манчестер Юнайтед расторгнуть контракт с Криштиану Роналду, когда уже нашел ему замену. "Красные дьяволы" присматриваются к нападающему итальянскому Наполю.

Виктор Осимхен попал в список трансферных целей красного Манчестера. Он может спокойно стать заменой одиозному Роналду, который по возвращении в МЮ запомнился больше скандалами, чем игрой.

Читайте также Роналду отстранен от футбола на 2 матча из-за разбитого телефона фаната: сыграет ли он на ЧМ-2022

Кто может занять место скандалиста Роналду

Однако "красные дьяволы" могут столкнуться с серьезной проблемой – это финансовые прихоти Наполи. Итальянский гранд хочет выручить за Виктора Осимхена около 100 миллионов евро.

Но МЮ не готов снова выложить такую сумму, ведь уже 100 миллионов улетели за нападающего Антони. На портале Transfermarkt стоимость футболиста оценена в 70 миллионов евро.

Пока это все только слухи, ведь клубы официально не начинали этап переговоров.

Альтернативой на острие атаки видят также форварда французского Лилля и сборной Канады Джонатана Дэвида.

Напомним, что новость о расторжении контракта с Криштиану Роналду появилась после его скандального интервью , в котором он во всем обвинил МЮ. Но и так много скандалов было вокруг нападающего сборной Португалии.

Английский клуб сообщил, что прекращение сотрудничества было обоюдным.

Что известно о возможной замене Роналду в МЮ