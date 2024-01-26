Заинтриговали: вероятные преемники Клоппа отреагировали на их сватовство в Ливерпуль

В пятницу, 26 января, Юрген Клопп неожиданно объявил, что по окончании сезона-2023/2024 покинет Ливерпуль. Он работал в клубе с 2015 года.

Пока неизвестно, кто возглавит мерсисайдцев в новой кампании. Однако британская пресса одними из главных фаворитов видит двух тренеров., которые отлично выполняют свою работу в нынешних клубах– Хаби Алонсо из Байера и Роберто Де Дзерби, который тренирует Брайтон, а до этого работал в Шахтере, сообщает 24 Канал.

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Реакция претендентов на возможность возглавить Ливерпуль

Оба уже прокомментировали перспективу перебраться в ряды английского гранда. Каждый из них заявил, что сфокусирован на удачном финише сезона, поэтому сейчас не отвлекается на слухи. Однако испанец дал более интересный ответ.

У меня нет по этому поводу никаких новостей. Я сосредоточен в завершении этого сезона с Брайтоном. Мы хотим сосредоточиться на наших целях,

– цитирует Де Дзерби журналист Райан Адсетт.

Бывший же игрок Ливерпуля Хаби Алонсо, хотя и не подтвердил заинтересованность со стороны мерсисайдцев, но своим ответом породил еще больше слухов. Он не отклонил вероятность увидеть его на тренерской скамье "красных", о чем сообщил Фабрицио Романо.

Честно говоря… У меня нет прямого ответа (смеется– 24 Канал). Я счастлив сейчас здесь – это точно. И я думаю только о Леверкузене,

– заявил испанец.

Отметим, что кандидатом номер 1 считается именно Хаби Алонсо, который демонстрирует невероятный сезон с Байером. В настоящее время леверкузенский коллектив является единственной командой с топ-чемпионатов, которая не потерпела ни одного поражения в кампании-2023/2024.

"Аптекари" выиграли свою группу в Лиге Европы со 100-процентным показателем побед, пробились в четвертьфинал Кубка Германии и возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, опережая на 4 очка Баварию, которая триумфовала в чемпионате Германии последние 11 сезонов. Кроме этого леверкузенцы переписали историю немецкого футбола, выдав самую длинную серию без поражений.

. Хаби Алонсо играл за Ливерпуль с 2004 по 2009 год. За это время он завоевал с клубом 4 трофея, в том числе и триумфовал в Лиге чемпионов. Всего за "красных" провел 210 матчей, в них забил 18 голов и отдал 20 ассистов.