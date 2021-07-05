Не Ярмоленко: назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2020

Аналитики WhoScored назвали лучшего игрока сборной Украины по итогам Евро-2020, где наша команда дошла до 1/4 финала, проиграв Англии.

Наивысшей оценки в составе украинской сборной по итогам всего чемпионата Европы удостоился Александр Зинченко, вторым в рейтинге стал Андрей Ярмоленко.

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Средняя оценка футболиста Манчестер Сити, который отыграл за "сине-желтых" на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6,98 балла по 10-балльной шкале. Напомним, в поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.

Следующим в рейтинге идет Ярмоленко с оценкой 6,87. он также отыграл все возможные матчи за национальную сборную на чемпионате Европы и отметился двумя голами.

Макаренко признали лучшим игроком в поединке 1/4 финала Евро-2020 с Англией. Он неплохо вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.

Оценки игроков сборной Украины от WhoScored