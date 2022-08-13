Вернидуб: Он настойчив и трудолюбив

Опытный 34-летний центрбек Виталий Вернидуб в летнее трансферное межсезонье пополнил ряды Кривбасса, возвращающегося в УПЛ. Криворожский клуб после своего возрождения впервые сыграет в Премьер-лиге.

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Защитник покинул луганскую Зорю и в новом сезоне снова поиграет под руководством своего отца Юрия Вернидуба, который будет параллельно проходить службу в ВСУ.

Виталий Вернидуб рассказал, кто, по его мнению, является лучшим форвардом УПЛ. Интересно, что сначала защитник Кривбасса назвал отнюдь не лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ Артема Довбика, а его тезку Артема Беседина.

Напомним, что в прошлом сезоне, который из-за полномасштабной войны был досрочно закончен, второе место в рейтинге лучших бомбардиров занял динамовец Виктор Цыганков. Но он по позиции не считается нападающим, а правым вингером.

Много хороших нападающих. Если кого-то выделить, то против Беседина тяжело играть. Он назойлив, трудолюбив и выполняет большой объем работы. Месси или Роналду? Я туда уже не смотрю. Это из области фантастики. Мне не удалось выйти на тот уровень, чтобы встретиться с ними. Самый сильный форвард в УПЛ и мире? В УПЛ – Беседин, а в Европе много хороших. Те же Голланд, Нуньес. Смотришь на них и в таком возрасте все за них. Этих двух бы выделил,

– заявил Вернидуб-младший.

"Лассина Траоре? У него была травма, и мне против него не удалось сыграть. Но смотрел по играм, то он достаточно хороший форвард. Довбика еще можно отметить. Очень хороший футболист. Считаю, что в прошлом сезоне 80% того, чего достиг Днепр-1 – это благодаря Довбику", – добавил защитник Кривбасса.

К слову. В первом туре нового сезона УПЛ-2022/2023 Кривбасс сыграет на выезде против Колоса. Базовая дата – 23 августа.

Что известно о карьере Виталия Вернидуба