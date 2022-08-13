Вернидуб: Він настирливий та працьовитий

Досвідчений 34-річний центрбек Віталій Вернидуб у літнє трансферне міжсезоння поповнив лави Кривбаса, який повертається в УПЛ. Криворізький клуб після свого відродження вперше зіграє у Прем'єр-лізі.

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Захисник покинув луганську Зорю та у новому сезоні знову пограє під керівництвом свого батька Юрія Вернидуба, який паралельно проходитиме службу у ЗСУ.

Віталій Вернидуб розповів, хто на його думку, є найкращим форвардом УПЛ. Цікаво, що спершу оборонець Кривбаса назвав аж ніяк не найкращого бомбардира минулого сезону УПЛ Артема Довбика, а його тезку Артема Бєсєдіна.

Нагадаємо, що у минулому сезоні, який через повномасштабну війну був достроково закінчений, друге місце у рейтингу найкращих бомбардирів посів динамівець Віктор Циганков. Але він за позицією не вважається нападником, а правим вінгером.

Багато хороших нападників. Якщо когось виділити, то проти Бєсєдіна важко грати. Він настирливий, працьовитий і виконує великий обсяг роботи. Мессі чи Роналду? Я туди вже не дивлюсь. Це з галузі фантастики. Мені не вдалося вийти на той рівень, щоб зустрітися з ними. Найсильніший форвард в УПЛ та у світі? В УПЛ – Бесєдін, а в Європі багато хороших. Ті самі Голанд, Нуньєс. Дивишся на них і в такому віці все за них. Цих двох би виділив,

– заявив Вернидуб-молодший.

"Лассіна Траоре? У нього була травма, і мені проти нього не вдалося зіграти. Але дивився по іграх, то він досить хороший форвард. Довбика ще можна відзначити. Дуже хороший футболіст. Вважаю, що у минулому сезоні 80% того, чого досяг Дніпро-1 – це завдяки Довбику", – додав захисник Кривбаса.

До слова. У першому турі нового сезону УПЛ-2022/2023 Кривбас зіграє на виїзді проти Колоса. Базова дата – 23 серпня.

Що відомо про кар'єру Віталія Вернидуба