Стаховский назвал украинских спортсменов, которым не пожал бы руку
Источник:"Украинская правда"
Бывший теннисист Сергей Стаховский, который воюет в составе ВСУ, выделил нескольких спортсменов, которые его разочаровали. Речь идет об украинских боксерах.
В частности Стаховский заявил, что не пожал бы им руку. Поскольку они "подтверждают статус недалекой интеллектуальности".
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Кто из украинских спортсменов разочаровал Стаховского
"Да ничего в принципе не изменилось. У нас пару боксеров есть. К сожалению, они подтверждают статус своей недалекой интеллектуальности", – сказал Сергей.
Когда у него спросили о ком он говорит, то он назвал Василия Ломаченко. Однако в его перечень попал еще один боксер.
"Не тот, о ком ты думаешь. Господин Александр Усик хотя бы более-менее понимает ситуацию. Я бы не сказал, что он гибкий, но он изменил свое отношение к тому, что было до этого. Если я не ошибаюсь, Гвоздик у нас очень веселый персонаж", – добавил Стаховский.
Что известно о бывшем теннисисте
- В сентябре 2010 года Сергей Стаховский достиг своего личного рекорда, заняв 31-е место в мировом одиночном рейтинге, и долгое время был лучшим теннисистом из Украины. Он получил четыре титула в одиночных соревнованиях АТР и еще четыре в парном разряде.
- На турнирах "Больших Шлемов" его лучшим достижением был третий круг, которое он достиг на каждом из четырех мэйджоров.
- В начале вторжения он встал на защиту государства. Сначала Стаховский служил в теробороне и бригаде Нацгвардии, а сейчас воюет в составе спецподразделения СБУ Альфа.