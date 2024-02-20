Зокрема Стаховський заявив, що не потиснув би їм руку. Оскільки вони "підтверджують статус недалекої інтелектуальності".
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Хто з українських спортсменів розчарував Стаховського
"Так нічого в принципі не змінилося. В нас пару боксерів є. На жаль, вони підтверджують статус своєї недалекої інтелектуальності", – сказав Сергій.
Коли в нього запитали про кого він говорить, то він назвав Василя Ломаченка. Однак до його переліку потрапив ще один боксер.
"Не той, про кого ти думаєш. Пан Олександр Усик хоча б більш-менш розуміє ситуацію. Я б не сказав, що він гнучкий, але він змінив своє ставлення до того, що було до цього. Якщо я не помиляюся, Гвоздик в нас дуже веселий персонаж", – додав Стаховський.
Що відомо про колишнього тенісиста
- У вересні 2010 року Сергій Стаховський досяг свого особистого рекорду, посівши 31-ше місце у світовому одиночному рейтингу, і тривалий час був найкращим тенісистом з України. Він здобув чотири титули в одиночних змаганнях АТР і ще чотири у парному розряді.
- На турнірах "Великих Шоломів" його найкращим досягненням було третє коло, яке він досяг на кожному з чотирьох мейджорів.
- На початку вторгнення він став на захист держави. Спершу Стаховський служив у теробороні та бригаді Нацгвардії, а нині воює у складі спецпідрозділу СБУ Альфа.