Зокрема Стаховський заявив, що не потиснув би їм руку. Оскільки вони "підтверджують статус недалекої інтелектуальності".

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Хто з українських спортсменів розчарував Стаховського

"Так нічого в принципі не змінилося. В нас пару боксерів є. На жаль, вони підтверджують статус своєї недалекої інтелектуальності", – сказав Сергій.

Коли в нього запитали про кого він говорить, то він назвав Василя Ломаченка. Однак до його переліку потрапив ще один боксер.

"Не той, про кого ти думаєш. Пан Олександр Усик хоча б більш-менш розуміє ситуацію. Я б не сказав, що він гнучкий, але він змінив своє ставлення до того, що було до цього. Якщо я не помиляюся, Гвоздик в нас дуже веселий персонаж", – додав Стаховський.

Що відомо про колишнього тенісиста