"Зинченко – большое разочарование": британский журналист составил рейтинг украинцев в АПЛ

В сезоне 2023/24 в чемпионате Англии выступает пять украинских легионеров. Выступление каждого из них попытался оценить журналист издания The Athletic Тим Спирс.

Настоящим старожилом АПЛ среди украинских легионеров можно назвать Александра Зинченко. Однако нынешний сезон игрок лондонского Арсенала не может занести себе в актив.

Читайте также Позорный день в истории "синих": Челси установил несколько антирекордов после украинского дерби

Кто из украинцев лучший в АПЛ

Зато Илья Забарный и Виталий Миколенко на высоком уровне играют за свои клубы, где являются практически незаменимыми игроками линии обороны. Большие перспективы имеет хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк, который успел завоевать симпатии фанов "пчел".

А вот Михаил Мудрик тоже не отличается стабильностью выступлений. Руководство Челси и болельщики ждут большего от талантливого вингера.

Рейтинг украинских легионеров АПЛ по версии Тима Спирса

Илья Забарный – важнейший защитник Борнмута и один из трех полевых игроков Премьер-лиги, которые играют ежеминутно. Оценка – 9/10.

Виталий Миколенко проводит свой лучший сезон за Эвертон. Очень надежный и последовательный в игре в защите и один из лучших игроков "ирисок". Но еще мог бы сделать больше в атаке. Оценка – 8/10.

Егор Ярмолюк. Несколько впечатляющих выходов на замену и выглядит так, будто он принадлежит к уровню АПЛ. Хорошая техника, он нравится болельщикам. Оценка – 7/10.

Игра Михаила Мудрика отражает чрезвычайно непоследовательный сезон самого Челси. Шесть голов и две результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах – еще недостаточный результат. Оценка – 6/10.

Александр Зинченко – большое разочарование по сравнению с прошлым сезоном. Ошибки в обороне привели к тому, что многие болельщики Арсенала критикуют его. Оценка – 4/10.

Выступление Зинченко в сезоне 2023/24

Ради справедливости отметим, что Александра Зинченко на протяжении сезона донимают травмы. Универсальный футболист никак не может набрать оптимальную форму.

В сезоне 2023/24 Зинченко сыграл за "канониров" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста. У матче против Челси (5:0) украинский защитник вышел на замену на 72-й минуте.

В чемпионате Англии Арсенал возглавляет турнирную таблицу, опережая Ливерпуль и Манчестер Сити. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет против Тоттенхэма. Поединок состоится 28 апреля.