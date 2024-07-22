Гранд Турции заинтересовался одним из лидеров сборной Украины на Евро-2024

Один из лидеров киевского Динамо Николай Шапаренко продолжает попадать в шорт-листы европейских клубов. Еще один гранд Турции положил глаз на динамовца.

25-летним полузащитником заинтересовался уже второй турецкий клуб. Николай Шапаренко попал под прицел Галатасарая.

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Еще один претендент на динамовца

Ранее была информация, что футболистом центра поля интересуется Бешикташ.

Сейчас речь идет исключительно о просмотре футболиста, который продолжает выступать в футболке Динамо Киев. В турецком клубе серьезно начали изучать возможность трансфера Шапаренко.

Напомним, что по итогам прошлого года именно Галатасарай стал чемпионом турецкой Суперлиги – 102 очка в 38-ми турах. Другой заинтересованный клуб Бешикташ занял лишь 6-ю позицию (56 баллов).

Контракт Николая Шапаренко с Динамо рассчитан до конца сентября 2025-го года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Украины в 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне-2023/2024 Шапаренко отыграл 26 матчей, в которых отметился 5 голами и 8 ассистами.

Шапаренко в составе Динамо отправился на первый матч сезона для киевлян. Уже 23 июля киевляне сыграют в первом поединке против Партизана в рамках квалификации Лиги чемпионов-2024/2025.