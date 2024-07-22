25-річним півзахисником зацікавився вже другий турецький клуб. Микола Шапаренко потрапив під приціл Галатасараю.

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Ще один претендент на динамівця

Раніше була інформація, що футболістом центра поля цікавиться Бешикташ.

Наразі мова йде виключно про перегляд футболіста, який продовжує виступати у футболці Динамо Київ. У турецькому клубі серйозно почали вивчати можливість трансферу Шапаренка.

Нагадаємо, що за підсумками минулого року саме Галатасарай став чемпіоном турецької Суперліги – 102 очка у 38-ми турах. Інший зацікавлений клуб Бешикташ посів лише 6-ту позицію (56 балів).

До слова. Контракт Миколи Шапаренка із Динамо розрахований до кінця вересня 2025-го року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста збірної України у 9 мільйонів євро.

У минулому сезоні-2023/2024 Шапаренко відіграв 26 матчів, у яких відзначився 5 голами та 8 асистами.

Шапаренко у складі Динамо вирушив на перший матч сезону для киян. Вже 23 липня кияни зіграють у першому поєдинку проти Партизана у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025.