В среду, 18 сентября, "горняки" начинают свой путь в Лиге чемпионов-2024/2025. Перед стартовым поединком Дарио Срна дал интервью для La Gazzetta dello Sport.

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Важный фактор, который влияет на результат

Спортивный директор действующего чемпиона Украины объяснил провальный старт донецкого клуба в УПЛ. По его словам, одной из главных причин является отсутствие возможности проводить матчи на родном стадионе:

"Становится все труднее, потому что мы играем на выезде уже 10 лет! Мы не играли в Донецке с момента российского вторжения на Донбассе в 2014 году. Нам не хватает болельщиков.

Наша арена, тренировочная база... Тяжело, но мы – сильные. Как и наш президент, который любит футбол и не может жить без него. Его сердце всегда с Шахтером".

К слову. После шести стартовых туров УПЛ дончане занимают седьмое место в турнирной таблице. Они сейчас отстают от первого места на 4 зачетных балла.

Напомним, что в стартовом матче Лиги чемпионов-2024/2025 донецкий Шахтер будет встречаться с Болоньей. Поединок состоится на "Стадио Ренато Далл'Ара" и начнется в 19:45.