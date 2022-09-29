В компании игрока Дании

За шесть туров французы получили всего 5 очков и чуть не вылетели из дивизиона А. Команда Дидье Дешама опередила на один балл Австрию, которая начнет следующий розыгрыш Лиги наций уже в дивизионе Хорватия и Дания заняли первое и второе места в группе А1.

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Яркую точку в позорном выступлении французской сборной в Лиге наций поставил последний матч против Дании. Мяч дважды побывал в воротах французов, а встреча окончилась победой Дании со счетом 2:0.

После поединка несколько футболистов сборной Франции ушли заливать горе в ночной клуб. Среди собравшихся был замечен нападающий Оливье Жиру. С ним также был защитник Рафаэль Варан. Французы отдыхали в компании одноклубника Оливье по итальянскому Милану Симона Кьера.

Отметим, что в клубе был еще кто-то из игроков, но его фамилию не смогли установить.

Такие похождения могут повлиять на судьбу этих футболистов в сборной перед чемпионатом мира-2022 в Катаре. Следующий официальный матч Франция проведет 22 ноября прямо на ЧМ-2022 в Катаре. Подопечные Дешама стартуют игрой против Австралии.