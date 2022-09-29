У компанії гравця Данії

За шість турів французи здобули лише 5 очок та ледь не вилетіли з дивізіону А. Команда Дідьє Дешама випередила на один бал Австрію, яка розпочне наступний розіграш Ліги націй вже у дивізіоні В. Хорватія та Данія посіли перше та друге місця у групі А1.

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Яскраву крапку у ганебному виступі французької збірної у Лізі націй поставив останній матч проти Данії. М'яч двічі побував у воротах французів, а зустріч закінчилась перемогою Данії з рахунком 2:0.

Після поєдинку декілька футболістів збірної Франції пішли заливати горе у нічний клуб. Серед присутніх був помічений нападник Олів'є Жиру. З ним також був захисник Рафаель Варан. Французи відпочивали у компанії одноклубника Олів'є по італійському Мілану Сімона К'єра.

Відзначимо, що у клубі був ще хтось із гравців, але його прізвище не змогли встановити.

Такі походеньки можуть вплинути на долю цих футболістів у збірній перед чемпіонатом світу-2022 у Катарі. Наступний офіційний матч Франція проведе 22 листопада безпосередньо на ЧС-2022 у Катарі. Підопічні Дешама стартують грою проти Австралії.