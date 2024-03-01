Игроки Реала восстали против Анчелотти: демарш возглавили конкурент Лунина и клубная легенда

Дела внутри мадридского Реала идут не так гладко, как кажется на первый взгляд. Кроме большого количества травмированных к этому всему добавляются еще и проблемы с атмосферой в коллективе.

Оказалось, что далеко не все футболисты мадридского клуба довольны своим пребыванием в команде. Нескольких из них не устраивает количество игровой практики, которую им выделяет главный тренер Карло Анчелотти. Что привело к разрушению атмосферы в раздевалке "сливочных".

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Кто недоволен работой Анчелотти

Зато итальянский наставник подливает "масла в огонь". Анчелотти никак не объясняет недовольным игрокам причины отсутствия у них игрового тонуса.

Среди недовольных футболистов есть и опытные футболисты – Лука Модрич и Начо Фернандес. Также в это число вошел молодой талант Арда Гюлер, который преимущественно выходит на замену, и арендованный у лондонского Челси голкипер Кепа Аррисабалага.

Последний, к слову, полностью потерял доверие Анчелотти после уверенных матчей в исполнении его визави и конкурента Андрея Лунина. Именно украинец вытеснил испанского вратаря из основы и стал первым номером команды в отсутствие Тибо Куртуа, который находится на финальной стадии восстановления после порванных "крестов".

Отметим, что коуч Реала изменил свое мнение относительно Кепы, которого отправят обратно в Челси. Хотя ранее Анчелотти выступал за подписание полноценного контракта с испанским вратарем.

Параллельно с этим в мадридском гранде заговорили о возможности продления контракта с Луниным, который истекает в конце июня 2025-го года. Об этом рассказал президент Реала Флорентино Перес после минимальной победы "сливочных" над Севильей.

К слову. Реал продолжает удерживать лидерство в Ла Лиге. После 26-ти туров мадридский гранд набрал 65 балла, опережая вторую Жирону на 6 очков.